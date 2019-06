Boeren in omgeving Eindhoven hebben door de lage waterstand een sproeiverbod gekregen van Waterschap De Dommel.

Deze maatregel is genomen omdat door het warme weer en gebrek aan regen een laag waterpeil is ontstaan. Met als mogelijk gevolg dat oevers kunnen beschadigen, planten en dieren in sloten en beken kunnen sterven.



Het verbod geldt voor zowel vaste onttrekkingsinstallaties als mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Dit houdt concreet in dat boeren geen water uit beken, sloten, visvijvers en vennen mogen halen om het land te besproeien. Wel mogen ze met het oppervlaktewater het vee laten drinken en een eventuele brand bestrijden.



Waterschap De Dommel hoopt dat met deze maatregel het waterpeil niet nog lager zakt en zullen dan ook controles uitvoeren. Op enkele plaatsen is het sproeiverbod niet ingesteld. Uit de Dommel ten noorden van het Wilhelminakanaal, de Tongelreep en de Zandleij mag wel water worden gehaald.