Meerdere bekende meesterwerken van Van Gogh en Rembrandt zijn vanaf dinsdag in 360 graden-projecties in Eindhoven te zien in winkelcentrum Piazza.

De kunstwerken worden met een digitale tentoonstelling vergroot, ingezoomd en geanimeerd. Het project Masters in Motion moet de kunstwerken zo meer tot leven brengen.



Een bezoek aan de expositie duurt ongeveer een uur. In Brussel was Parijs was de expositie eerder te zien.