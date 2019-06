In en rond Eindhoven zijn het afgelopen jaar veel meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen over het spoor gereden dan is toegestaan, blijkt uit nieuwe cijfers van ProRail.

Op diverse trajecten reden er tot 3,5 keer zoveel wagons met gevaarlijke stoffen over het regionale spoor dan is voorgeschreven. Hierbij is ook een stijging te zien ten opzichte van 2017, toen de risicoplafonds ook al werden overschreden.



Vooral als het gaat om brandbare gassen en vloeistoffen, reden er tussen Eindhoven en Boxtel, Weert en Venlo teveel zogeheten risicowagons. Hetzelfde geldt voor het traject tussen het centrum en stadsdeel Tongelre, waar bijna 18.850 wagons met brandbare stoffen door dichtbebouwd woongebied kwamen. Bij deze gassen en vloeistoffen is er vooral sprake van explosiegevaar, mochten de stoffen uit de wagons komen.



Naast brandbare stoffen kwamen er ook 350 meer wagons met giftige stoffen door de regio dan toegestaan. Het gaat dan om giftige vloeistoffen als acroleïne en acrylnitril. "Dit is een schadelijk stof, ook bij lage concentraties. Je kunt dit via de luchtwegen binnen krijgen of op je handen. Het gevolg is dat allerlei functies in je lichaam mogelijk niet meer goed werken", zegt Aal Bast, hoogleraar Toxicologie aan de Universiteit van Maastricht.

Al jaren meer giftreinen dan toegestaan

Al jaren zijn er overschrijdingen. Aanleiding hiervoor is het werk aan de Betuweroute voor goederenvervoer. Door de werkzaamheden worden nu veel extra goederentreinen door Brabant geleid. Dus ook vervoer met een risicoprofiel.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is bevoegd om een overschrijding van de risicoplafonds voor gevaarlijk spoorvervoer toe te staan. "Het ministerie checkt of de veiligheid hier in het geding is, maar dat is niet het geval. We

hanteren hiervoor een veiligheidsnorm. Aan deze norm is voldaan. Er is geen sprake van onveilige situaties", laat staatssecretaris Stientje van Veldhoven weten.

Regiogemeenten luiden noodklok

Eerder dit jaar luidden regiogemeenten al de noodklok. Ze vinden dat staatssecretaris Van Veldhoven te weinig doet aan de vele giftreinen die door de regio rijden.

ProRail verwacht vanaf 2020 een verdere toename van het aantal treinen met gevaarlijke stoffen. Het duurt nog zeker tot 2025 voordat de werkzaamheden aan de Betuweroute in Duitsland klaar zijn. Betrokken organisaties verwachten dat dit wellicht nog veel langer kan gaat duren.