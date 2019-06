De gemeente Eindhoven gaat alle 268.000 stadspassen vervangen. De operatie is nodig om aan de privacywet AVG te voldoen en gaat 826.000 euro kosten, bevestigt de gemeente Eindhoven aan Studio040.

De stadspassen worden onder meer gebruikt als toegangsbewijs voor het zwembad, evenals om ondergrondse vuilcontainers mee te openen, te parkeren en fietsenstallingen te openen.

Iedereen die op dit moment een stadspas heeft, krijgt een nieuwe. De gemeente neemt dit besluit omdat de pas ruim een jaar na de invoering van de AVG-wetgeving nog altijd niet aan die wet blijkt te voldoen. Op de pas staan namelijk persoonsgegevens die er niet op mogen staan, zoals het geslacht, de geboortedatum, en bij de oudere passen ook het BSN-nummer.

Volgens de AVG-wetgeving mogen op de pas alleen persoonsgegevens worden gedeeld die ook echt noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Een foto op de pas is bijvoorbeeld geoorloofd als iemand achter een kassa de daadwerkelijke abonnementhouder moet kunnen herkennen. En als een bewoner van een straat exclusieve toegang heeft tot een afvalbak moet de naam worden vermeld op de pas.

Of iemand een man of een vrouw is, de geboortedatum en het BSN-nummer doen echter in de zojuist beschreven voorbeelden niet ter zake en mag volgens de wetgeving dan officieel niet worden vermeld.

BSN kan eenvoudig worden uitgelezen

Bij nieuwere stadspassen staat het BSN-nummer weliswaar niet meer zichtbaar op de pas, maar het kan eenvoudig worden uitgelezen via NFC/RFID. Die techniek wordt ook gebruikt voor contactloos betalen, met het verschil dat het BSN-nummer op de stadspas zonder versleuteling kan worden uitgelezen.

Het is onduidelijk waarom de gemeente juist nu alle passen vervangt. De AVG-wetgeving is al ruim een jaar van kracht en ook daarvoor kregen organisaties en instanties ruimschoots de tijd om hun administratie op orde te maken.

Overigens zegt de gemeente dat de administratieve kant van de stadspassen wel op orde is. Het gaat uitsluitend om de persoonsinformatie die op de pas staat.

Kosten zijn ook door aanpassingen software

De kosten van 826.000 euro zijn niet alleen voor de vervanging van de 268.000 passen, maar ook voor de hele organisatie eromheen en noodzakelijke aanpassingen aan software.

Het gaat wel nog even duren tot iedereen een nieuwe Eindhovense stadspas krijgt. De gemeente vervangt de passen tussen 2020 en 2022. Daarmee blijft de gemeente dus nog een flinke poos in overtreding van de AVG-wetgeving.

De operatie is onderdeel van de Kadernota van de gemeente, waar de politiek volgende week een definitieve beslissing over neemt. Verantwoordelijk wethouder Marcel Oosterveer (VVD) wilde de plannen woensdag nog niet voor de camera toelichten omdat er nog onduidelijkheid zou zijn over de definitieve opzet van de omwisseloperatie.