Afvalbedrijf Cure zet de komende weken extra ploegen in die de vele afvalbergjes in Eindhoven op moeten ruimen. Dat blijkt uit antwoord van het stadsbestuur op vragen van coalitiepartij PvdA.



In veel Eindhovense wijken ervaren bewoners overlast van al het vuil dat bij de ondergrondse afvalcontainers wordt gezet. Het gaat dan niet alleen om vuilniszakken, maar ook om matrassen, hout en bankstellen. De roep om een strengere aanpak klinkt daarom steeds luider. Cure gaat daarom extra teams inzetten. Daarnaast wil de gemeente beter gaan controleren, om overtreders te beboeten.



Volgens het stadsbestuur zet Cure iedere week 60 uur aan mankracht in om alle rommel bij de containers op te ruimen. Ook in het weekend gebeurt dat. Onder meer in de Kruisstraat, Vaartbroek en in De Bergen is vaak veel afval te vinden.