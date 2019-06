Aan de Karel de Vijfde Singel in Eindhoven is dinsdagavond brand uitgebroken omdat een airco oververhit raakte.

Een voorbijganger had de brand gezien en gemeld. Meerdere brandweerwagens waren ter plekke om de brand te blussen.



Of er mensen aanwezig waren in het pand en of iemand gewond is geraakt, is nog niet duidelijk.