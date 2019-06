Een mogelijk explosief is dinsdagmiddag gevonden op braakliggend terrein op Strijp S.

Tijdens graafwerkzaamheden werd er iets in de grond gevonden, dat qua vorm wat leek op een granaat. Er kwam een rokende brandende substantie uit, een soort gel. Daarop is de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EODD) ingeschakeld.

Een klein deel van het schoolgebouw van VMBO/MBO-opleiding SintLucas is ontruimd. Volgens een medewerker van de school gaat het om een deel van het gebouw waar vooral het magazijn is gevestigd. Er zou geen gevaar voor de rest van het complex zijn.



Het braakliggend terrein, op de hoek van de Torenallee en de Ingenieur Kalffstraat, wordt klaargemaakt voor bouwwerkzaamheden. Op het terrein worden de komende jaren vier appartementencomplexen gebouwd, die samen het project 'S West' vormen.



Rond 15.30 uur is de EODD gearriveerd, die het voorwerp gaat bestuderen. Volgens getuigen was er in eerste instantie rook en vuur te zien, maar dat is inmiddels niet meer het geval.