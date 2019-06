De uitbreiding van de ov-busjes op bestelling in Eindhoven, genaamd Bravoflex, wordt voorlopig uitgesteld.

Reden is dat er te weinig reizigers gebruik van maken, meldt het ED. Tot nu toe reserveren dagelijks twintig tot vijfentwintig reizigers in Eindhoven, Waalre en Veldhoven een busje van Bravoflex. Dat is veel minder dan de provincie en busbedrijf Hermes hadden gehoopt.



Er liggen al langer plannen om de dienst steeds verder uit te rollen, maar dat plan wordt nu even in de ijskast gezet. In Helmond is er overleg over het voortzetten van de proef. De proef wordt alleen verlengd als de gemeente en de provincie er extra budget voor vrijmaken.

Bravoflex-reizigers kunnen via een app kleine busjes boeken. Die pikt de reizigers dan op bij een gekozen halte, en zet de reiziger ook weer af bij een andere geselecteerde bushalte. Het regionale vervoersbedrijf Hermes wil het openbaar vervoer daarmee gemakkelijker maken.

De Eindhovense politiek is al langer kritisch op Bravoflex. Zo vindt een aantal fracties dat hiermee oneerlijke concurrentie ontstaan voor de taxi-branche.