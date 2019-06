De Rabobank Regio Eindhoven stelt 1 miljard euro beschikbaar voor het bedrijfsleven in Brainport. Dit bevestigt een woordvoerder van de Rabobank aan NU.nl na berichtgeving van het Eindhovens Dagblad (ED).

Het budget is de komende drie jaar bedoeld voor de financiering van bedrijven. 100 miljoen euro is specifiek bedoeld voor start-ups en innovatieve bedrijven die verder willen groeien. Het gaat om leningen en het verstrekken van kapitaal.



Voor veel startende bedrijven in de regio is het lastig om genoeg budget bijeen te krijgen. De Rabobank roept daarom twee fondsen in het leven. Daarnaast wil de bank dus een fonds opstarten voor ondernemingen die groei-ambities hebben. Met de sommen geld zouden meer dan honderd bedrijven geholpen kunnen worden volgens de woordvoerder.



Voor de leningen die de Rabobank gaat verstrekken, gelden de normale rentetarieven. Bedrijven in diverse sectoren kunnen daar aanspraak op maken. Zo kunnen het organisaties zijn die actief zijn in bijvoorbeeld de techsector, maar ook in de gezondheidszorg of agrarische sector.



Rabobank is al betrokken bij allerlei veelbelovende tech-bedrijven in de regio, zoals Lightyear en Additive Industries.