De stichting Vrienden van Pegida heeft aangifte gedaan tegen de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. Aanleiding van de aangifte zijn uitspraken die de burgemeester deed in de uitzending van Pauw op NPO 1. Dat laat de stichting weten op hun Facebookpagina.

Het is een aangifte van smaad tegen de burgemeester, omdat hij Pegida in die uitzending in verband bracht met neonazi's.

Over een demonstratie van Pegida in Duitsland zei hij volgens de aangevers: "Daar is het helemaal extreem met allemaal neonazi's. Hier is het een kleine beperkte groep." De Stichting Vrienden van Pegida zegt zich beledigd te voelen door die uitspraak van Jorritsma en heeft dus aangifte gedaan.

De aangifte is uit naam van de stichting gedaan, zodat de aangevers niet met hun naam bekend worden, uit veiligheidsoverwegingen, vertelt Edwin Wagensveld, de voorman van Pegida.Maar al staat zijn naam niet op de aangifte, hij staat er wel volledig achter.

'We hebben helemaal niets tegen joden'

"Natuurlijk," zegt hij telefonisch vanuit Duitsland, "de burgemeester heeft het over een demonstratie in Duitsland die er nooit is geweest. En hij brengt ons in verband met neonazi's. Dat is onzin. Wij hebben helemaal niets tegen Joden. En ook niet tegen homo's." Burgemeester Jorritsma wil niet reageren op de aangifte. Via een woordvoerder laat hij weten het nieuws 'ter kennisgeving aan te nemen'.

De Eindhovense burgemeester heeft in de afgelopen weken meerdere demonstraties van de extreemrechtse groepering verboden, vanwege mogelijke ernstige wanordelijkheden.

Bij een demonstratie van Pegida afgelopen zaterdag werd de voorman van de anti-islambeweging belaagd, waarna de politie hem om veiligheidsredenen meenam.