Collega-raadslid noemt afwezigheid Murat Memis 'gemis voor Eindhoven'

SP-raadslid Jannie Visscher noemt het 'een gemis voor Eindhoven' dat Murat Memis wordt vastgehouden in Turkije.

Visscher baalt er van en hoopt dat haar collega-politicus snel terugkeert naar Nederland. "De afgelopen vijf jaar hebben we veel samengewerkt. Hij is niet alleen collega, maar ook vriend en teamleider bij de SP in Eindhoven", stelt Visscher.



Memis is in Turkije op 30 april opgepakt en zijn paspoort is afgepakt. Hij heeft vier dagen in een politiecel gezeten en mag het land niet uit. Hij wordt ervan verdacht banden te hebben met de terroristische en Koerdische PKK.



Voor zijn Koerdische achtergrond is het Eindhovense raadslid nooit weggelopen. Hij heeft er ook geen geheim van gemaakt actief te zijn voor de Koerdische gemeenschap. Deze activiteiten heeft hij altijd losgekoppeld van zijn werk als gemeenteraadslid.

Jannie Visscher wil duidelijk maken dat Memis 'absoluut, op geen enkele manier' te linken is aan de PKK.