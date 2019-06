Pegida mag volgende week woensdag 19 juni demonstreren op het Stadhuisplein in Eindhoven. Dat laat burgemeester Jorritsma dinsdag weten.

Pegida had voor deze week drie demonstraties aangekondigd, dinsdag, woensdag en donderdag. Die aanvragen worden goedgekeurd. Maar, zegt de gemeente, op basis van de Wet openbare manifestaties mag de burgemeester wijzigingen aanbrengen in datum, tijd en locatie van aangekondigde demonstraties. En dat is dus gebeurd.



De gemeente schrijft dat afgelopen weekend al met Pegida is overlegd over de nieuwe datum en andere locatie. De anti-moslimsorganisatie was het overal mee eens, behalve met het wijzigen van de locatie: Pegida wil graag bij de moskee in de buurt demonstreren. Maar dat wil Jorritsma niet toestaan, omdat hij de kans op wanordelijkheden dan te groot vindt.



Jorritsma vindt dat het Stadhuisplein als A-locatie in de stad een redelijk alternatief is. Ook tegendemonstranten krijgen de gelegenheid hun stem te laten horen op het Stadhuiplein. Er is daar genoeg ruimte, voor demonstranten en voor hulpdiensten. En: het Stadhuisplein ligt niet in een woonwijk, zodat burgers er geen last van hoeven te hebben.