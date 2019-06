Een 74-jarige vrouw is dinsdagmiddag door de rechtbank Oost-Brabant vrijgesproken van verschillende oplichtingen in Eindhoven. Ze werd ervan verdacht onder "valse voorwendselen" ervoor gezorgd te hebben dat diverse personen haar geld gaven of leenden.

De vrouw was actief tussen 2011 en 2016 in onder andere Eindhoven. Zo vertelde de vrouw dat ze wilde sponsoren in de autorace-wereld, wilde investeren in melkpoeder in China of dat ze geld nodig had voor het betalen van haar verzekeringsmaatschappij of ziekenhuisrekeningen.

Naast aangiftes moet er ook nog sprake zijn van ander bewijs. Het aanvullende bewijs is er volgens de rechtbank niet. Betalingen van de aangevers zijn contant betaald en er ontbreekt bijvoorbeeld bewijs van deze betalingen. Ook onderzoek door de politie ontbreekt.

Volgens de rechtbank is er wettelijk gezien te weinig bewijs om tot een veroordeling te komen en daarom is de vrouw vrijgesproken.