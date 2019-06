De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen vindt dat de Eindhovense burgemeester John Jorritsma donderdag de demonstratie van Pegida in Eindhoven moet toestaan. Volgens Van Zutphen schaadt de burgemeester het grondrecht van Pegida door de demonstratie te weigeren.

Dat zegt de Nationale Ombudsman woensdag in gesprek met Omroep Brabant.

Jorritsma besloot de demonstratie dinsdag voor de tweede keer te verbieden uit vrees voor "ernstige wanordelijkheden", waarbij "geweld en agressie niet worden geschuwd". Hiermee doelt de burgemeester onder meer op het feit dat een eerdere demonstratie van Pegida in Eindhoven zondag uit de hand liep. Tien personen werden toen aangehouden bij ongeregeldheden.

De burgemeester zei dinsdag "sterke aanwijzingen" te hebben dat bij de demonstratie donderdag "grote groepen" tegendemonstranten komen. Hij zei te vrezen niet voldoende middelen voor handen te hebben om de veiligheid die dag te kunnen garanderen.

'Recht op demonstratie moet voor gaan'

De Nationale Ombudsman vindt echter dat het recht op demonstratie voor moet gaan. "Alleen onder uitzonderlijke omstandigheden mag je het beperken. (...) Er moet goed gekeken worden of we Pegida toch niet op een andere manier de kans kunnen geven om dat grondrecht uit te oefenen, zo zegt hij tegen de regionale omroep.

Van Zutphen vindt bovendien dat een gebrek aan politiemankracht geen reden mag zijn om een demonstratie te weigeren. "Wat ons betreft is gebrek aan capaciteit bij de politie geen argument om een demonstratie te verbieden. Dat zien we wel vaker bij grote evenementen dat er veel politie nodig is om het ordelijk te laten verlopen. Dat geldt ook voor demonstraties."

Burgemeester snapt het punt van de ombudsman

Ik snap het punt van de ombudsman, reageert Jorritsma woensdagmiddag. "Sterker nog, zijn rapport was voor mij een bepalende reden om in november 2018 een demonstratie toe te staan van Kick Out Zwarte Piet, langs de stoet van Sinterklaas."

Jorritsma wijst erop dat Pegida vier aanvragen heeft ingediend, waarvan hij er twee heeft toegestaan. Hij maakt daarin naar eigen zeggen een afweging tussen het recht van demonstratie en de belangen van de stad. "Dat moet voor mij wel leiden tot een acceptabele balans en daarop heb ik nu gehandeld", aldus Jorritsma. "Ik vind daarom niet dat sprake is van lichtvaardig beoordelen van demonstraties die voor tumult kunnen zorgen."