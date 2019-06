De bevrijdingsboom aan de Lodewijk Houbenstraat in Eindhoven is dinsdagavond omgewaaid tijdens het noodweer dat over grote delen van Nederland raasde. De boom werd op 18 september 1945 geplant ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog.

"Iedereen is in rouw", reageert een buurtbewoonster tegen Omroep Brabant. Veel buurtbewoners nemen woensdag afscheid van de boom, terwijl hij in stukken wordt gezaagd.