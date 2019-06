Raadslid Henri de Leeuw stopt bij de SP-fractie in de Eindhovense gemeenteraad. Hij gaat als zelfstandig raadslid verder.

Reden voor de afsplitsing is een "verschil van inzicht", laat De Leeuw weten in een persbericht. Waar dat dan uit bestaat, wordt niet duidelijk. De Leeuw is op moment van schrijven niet bereikbaar voor commentaar.



De SP-fractie laat weten teleurgesteld te zijn door de breuk: 'We hadden heel graag tot het eind van deze raadsperiode samen gestreden.'



De Leeuw behoudt zijn zetel in de raad, dat betekent dat de SP er drie overhoudt voor de fractie. Henri de Leeuw werd met 91 stemmen in de Eindhovense gemeenteraad gekozen.