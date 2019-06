Coffeeshop The Highlander moet voor negen maanden de deuren sluiten, op last van de gemeente. De coffeeshop had veel te veel drugs op voorraad.

In plaats van de gedoogde handelsvoorraad van 500 gram, had The Highlander bijna vijftig kilo softdrugs in huis. Dat is dus bijna honderd keer zo veel als is toegestaan.

Eerder sloot de gemeente een coffeeshop aan de Marconilaan voor een maand. Ook daar werd de gedoogde handelsvoorraad ruim overschreden.