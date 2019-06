Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter die de GGZ Eindhoven vrijpleit van schuld aan de dood van een 29-jarige patiënte in 2013. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM, Martine Pilaar, maandag aan NU.nl.

De rechtbank oordeelde dat de GGZ Eindhoven zelf niet schuldig is, maar de medewerkers. Het OM is het echter niet eens met die uitspraak. "Wij houden de ggz Eindhoven wel degelijk verantwoordelijk voor haar dood", aldus Pilaar.

Justitie had de instelling zelf gedagvaard, niet het personeel. Dat is in het hoger beroep onveranderd. De behandelend arts en leiddingevende psychiater hebben in 2015 van de tuchtrechter al een waarschuwing gekregen.

Het slachtoffer leed aan psychoses en schizofrenie en was op eigen verzoek opgenomen op de afdeling spoedeisende psychiatrie van de GGZ Eindhoven. Het antipyschoticum dat ze tot dusver gebruikte, had niet de gewenste effecten. Ze bleef last houden van psychoses.

Daarom schreef de psychiater van de instelling haar het antipsychoticum clozapine voor. Zij bleek echter overgevoelig te zijn voor dat medicijn en overleed een maand na haar opname aan acuut hartfalen, veroorzaakt door een ontstoken hartspier. Volgens de patholoog is dat een van de bijwerkingen van clozapine.

Arts in opleiding was verantwoordelijk voor zorg

Het OM hekelde tijdens een eerdere zitting dat een psychiater in opleiding verantwoordelijk was voor de zorg voor de vrouw, omdat de leidinggevende psychiater vakantie had. Door personeelsgebrek was er geen andere direct leidinggevende in de kliniek. Volgens justitie had de instelling moeten weten dat het gebrek aan personeel, zeker op de afdeling spoedeisende psychiatrie, tot problemen kon leiden.

Er zou bovendien te weinig en onduidelijk zijn gecommuniceerd en niet gewerkt zijn volgens de richtlijnen, mede door de hoge werkdruk.

Rechter: GGZ Eindhoven volgde normen

De rechtbank stelde echter dat GGZ Eindhoven zich wel hield aan de opgelegde normen, maar dat er fouten zijn gemaakt. "Tijdens de opname is heel veel niet goed gedaan. Door een aantal personen is op meerdere momenten niet goed gehandeld."

Het OM had in de eerste aanleg een geldboete van 25.000 euro geëist tegen de ggz-instelling. Het is nog niet bekend of de eis in het hoger beroep hetzelfde is.