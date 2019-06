Een vooralsnog onbekend persoon heeft zaterdag omstreeks 16.00 uur een fietser in zijn been geschoten op de Wolvendijk in Eindhoven. De politie vermoedt dat de fietser een willekeurig slachtoffer was.



De man werd op zaterdagmiddag rond 16.00 uur uit het niets in zijn been, net boven de knie, geraakt toen hij in de richting van Nuenen aan het fietsen was. Na de behandeling in het ziekenhuis mocht de man weer naar huis. Uit onderzoek op de Wolvendijk en in de omgeving heeft de politie ter plaatse meerdere projectielen van een vuurwapen zijn aangetroffen. De politie ging er in eerste instantie vanuit dat er met een luchtbuks was geschotenHet onderzoek naar het schietincident gaat nog door.

Dat meldt de politie Oost-Brabant op Twitter. Het slachtoffer, een vijftigjarige fietser uit Nuenen, is overgebracht naar het ziekenhuis. De man heeft een verwonding aan zijn knie en mocht na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

De politie heeft ter plaatse meerdere sporen van een vuurwapen aangetroffen, maar het is nog onbekend wie de man heeft beschoten.

Agenten doen onderzoek op de Wolvendijk en in de omgeving en zoeken getuigen van het incident.