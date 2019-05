Discriminatie in het Eindhovense uitgaansleven moet keihard worden aangepakt, vindt de gemeenteraad. Dat betekent dat een kroeg dichtgaat als horeca-ondernemers drie keer de fout ingaan. Het idee krijgt steun van onder meer PvdA, GroenLinks, D66, VVD en Ouderen Appèl.

"Als je kunt bewijzen dat ondernemers zich schuldig maken aan discriminatie, dan is het heel duidelijk three strikes and you're out", aldus D66-raadslid Mpanzu Bamenga.

PvdA-fractievoorzitter Hafid Bouteibi vult aan. "De meeste horeca-ondernemers die doen het prima. Het zijn enkele ondernemers die denken zelf alles te kunnen bepalen over hun zaak. Maar zodra je komt aan mensenrechten en grondwettelijke vrijheden, dan zeggen wij: tot hier en niet verder."

De gemeente heeft signalen dat bij kroegen op Stratumseind soms wordt gediscrimineerd. Een aantal expats zou aan de deur zijn geweigerd bij kroegen in de Eindhovense uitgaansstraat. Volgens de PvdA staan dit soort incidenten niet op zich. "Het is zeker een groot probleem. We zijn hier al decennia over aan het discussiëren, maar het is nu eens tijd voor concrete maatregelen", aldus Bouteibi.

Ondernemersvereniging: 'Discriminatie belangrijk thema'

Tom van Brussel van de ondernemersvereniging op Stratumseind noemt het een belangrijk thema. Hij is hierover ook met andere kroegbazen in gesprek.

Toch gaat het sluiten van de tent na een aantal waarschuwingen wellicht iets te ver, vindt hij. "Er wordt makkelijk over gesproken. De realiteit is wel wat genuanceerder. Maar dat neemt niet weg dat notoire overtreders hierop moeten worden aangesproken."

Wethouder Torunoglu gelooft in dialoog

Wethouder Yasin Torunoglu gelooft vooral in de dialoog, tussen onder meer gemeente, ondernemers en uitgaanspubliek. Ook wijst hij erop dat er vaker melding moeten worden gedaan van discriminatie. "Nu denken mensen vaak dat het geen zin heeft om een incident te melden. Daar moet verandering in komen."

Volgende maand gaan gemeente, de horeca en studenten en expats met elkaar in gesprek over het thema. Daarna wil Torunoglu kijken naar concrete maatregelen, en met de gemeenteraad hierover in debat.