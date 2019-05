De politie heeft maandag twee mannen aangehouden in hun woningen in Eindhoven. Het tweetal wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het schietincident op 22 december vorig jaar voor café De Aftrap, een supporterscafé van PSV, in het centrum van Eindhoven.

Hierbij raakten twee mensen gewond. Een van de twee slachtoffers, een 22-jarige Eindhovenaar, werd met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie deed na het schietincident uitgebreid onderzoek. Het onderzoek leidde uiteindelijk naar de twee verdachten van 32 en 52 jaar oud.

De woningen van beide mannen en het bedrijf van de 52-jarige verdachte zijn door de politie doorzocht. Op het bedrijventerrein werden in diverse voertuigen en het bedrijfspand de resten van een drugslab gevonden. Ook werd een kleine hoeveelheid amfetamine en drugsafval aangetroffen. Dit is in beslag genomen voor verder onderzoek en zal op termijn worden vernietigd.