Eindhoven Airport vraagt reizigers om rekening te houden met ernstige vertragingen en extra reistijd als gevolg van de landelijke stakingsdag op dinsdag.

"Het is niet of nauwelijks mogelijk om te reizen met het openbaar vervoer. Daarnaast vinden in opdracht van de gemeente Eindhoven wegwerkzaamheden plaats op de toegangswegen richting Eindhoven Airport", aldus de luchthaven in een verklaring.

Veel reizigers vervolgen hun reis met de auto of de taxi, waardoor het dinsdag extra druk is op de wegen rond Eindhoven Airport. "Wij vragen reizigers om hun reis goed voor te bereiden en alvast rekening te houden met ernstige vertragingen en extra reistijd."

Daarnaast vraagt de luchthaven om de website van vervoerders in de gaten te houden en voor vertrek de actuele situatie op de weg te bekijken. Chauffeurs en ophalers moeten aanwijzingen van verkeersregelaars opvolgen en aangegeven omleidingen volgen.

Rotterdam The Hague Airport zet extra personeel in op parkeerterreinen en bij de Kiss & Ride om bezoekers de weg te wijzen, liet een woordvoerster weten. Ook worden extra Rotterdam Airport Taxi's. ingezet. Volgens haar zijn alle mensen goed geïnformeerd over de situatie via de website en sociale media. "Iedereen weet wat hem te wachten staat."