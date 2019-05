De PvdA is in Eindhoven de grootste partij geworden bij de Europese verkiezingen. In totaal kreeg de partij van Europees lijsttrekker Frans Timmermans zo'n 19,5 procent van de stemmen.

De tweede partij in Eindhoven is GroenLinks, dat in vijf jaar tijd fors klom van ongeveer 9 naar 15 procent van de stemmen.

VVD, in de gemeenteraad de grootste partij, werd in Eindhoven derde bij de Europese verkiezingen, en steeg van bijna 11 procent naar ruim 14 procent.

D66 is in Eindhoven de grote verliezer. De partij halveerde van zo'n 18,5 procent vijf jaar geleden naar 9,5 procent nu.

Volt krijgt ruim 3 procent van de stemmen

De nieuwe pro-Europese partij Volt kreeg ruim 3 procent van de stemmen.

In Eindhoven kwamen 37,5 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus. Dat is 4 procent meer dan in 2014.