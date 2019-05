De politie Oost-Brabant laat zondagavond weten dat ze de demonstratie van Pegida in Eindhoven afbreekt na ongeregeldheden. Tegendemonstranten gooiden onder andere met stenen naar de politie en aanhangers van Pegida.

De mobiele eenheid (ME) heeft al charges uitgevoerd. Dat gebeurde vlak bij de Al-Fourqaan-moskee aan de Otterstraat in Eindhoven. Pegida demonstreerde hier tegen de Ramadan.

De politie besloot de demonstratie af te breken omdat zij de veiligheid van betogers en omwonenden niet meer zou kunnen waarborgen.

De sfeer rond die demonstratie van Pegida werd steeds grimmiger, liet de politie eerder al weten op Twitter. Een groep allochtone jongeren zorgde voor ongeregeldheden en bekogelde politie en demonstranten. Rond 20.15 uur had de politie nog niemand aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de gemeente was een kleine groep aanhangers van Pegida rond 19.25 uur te voet begonnen aan een tocht naar de Al-Fourqaan-moskee. Rondom deze kleine optocht verzamelde zich een grote groep verhitte tegendemonstranten achter een Turkse vlag.

Pegida wilde gefrituurde varkenslap eten voor moskee

Pegida kondigde eerder aan voor de moskee demonstratief een gefrituurde varkenslap te gaan eten. De anti-islambeweging demonstreert naar eigen zeggen tegen de Ramadan en de invloed van moslims in Nederland.

De politie is nog steeds in groten getale aanwezig om ordeverstoringen te voorkomen. Op beelden op sociale media is te zien dat enkele allochtone jongeren demonstratief midden op de rijweg bidden, op hun knieën zittend.

Rond 22.00 uur zondag nog steeds onrustig in Eindhoven

Het is zondagavond rond 22.00 uur nog steeds onrustig in Eindhoven. Groepen jongeren rijden rond in auto's en schreeuwen daarbij "allahu akbar".

Enkele tientallen demonstranten van Pegida werden door de politie in veiligheid gebracht. Intussen zijn vijf tegendemonstranten gearresteerd. Het uiterst rechtse Pegida wilde demonstratief varkensvlees gaan eten bij de Al Fourqaan-moskee. Er was geen tegendemonstratie aangemeld.