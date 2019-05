Zes piloten die voorheen voor Ryanair werkten, eisen een schadevergoeding van hun ex-werkgever Ryanair. Ze zeggen noodgedwongen ander werk te hebben moeten aannemen tegen een lager salaris.

De rechter deed eerder al uitspraak in het voordeel van piloten die nog werkzaam zijn bij Ryanair. Door de sluiting van de basis op Eindhoven Airport moesten ook zij ander werk gaan zoeken. De Ierse prijsvechter moet hen tonnen uitkeren voor financiële en immateriële schade, zo oordeelde de rechter.

Nu stappen ook piloten die eerder zelf al vertrokken waren naar de rechter.

"Tot nu toe heeft de rechter altijd in het voordeel van de werknemers beslist", zegt Joost van Doesburg namens de pilotenvakbond VNV. "Ik zou niet weten waarom dat dit keer anders is."

VNV: 'Ook vertrokken piloten moeten schadevergoeding krijgen'

Van Doesburg vindt het "niet meer dan billijk" dat ook piloten die al zijn vertrokken nog een schadevergoeding krijgen. "De rechter heeft eerder al geoordeeld dat er bij Ryanair sprake was van volledig verziekte werkverhoudingen. Deze piloten hebben een andere baan moeten zoeken, maar tegen slechtere arbeidsvoorwaarden. Ze vragen daarom een vergoeding."

In de pilotenwereld is het volgens de vakbond zo dat je als nieuwe werknemer weer onderaan de ladder begint. Van Doesburg: "Het gaat hier om gezagsvoerders die zijn vertrokken en die worden dan first officer of zelfs second officer. Dat is echt een heel andere functie met een veel lagere beloning."

Hoeveel de piloten precies eisen en wanneer de zaak dient, is nog niet bekend.

Nederlandse piloten voeren al langer strijd met Ryanair

De Nederlandse piloten voeren al langer een felle strijd met Ryanair over arbeidsvoorwaarden. Nadat de piloten, net als hun collega's in andere landen, deze zomer hadden gestaakt voor betere arbeidsvoorwaarden, besloot Ryanair de basis op Eindhoven Airport te sluiten.

Piloten kregen van de vliegmaatschappij de keuze: ontslag of een nieuwe uitvalsbasis. De Nederlandse rechter besloot dat Ryanair de piloten niet mocht ontslaan, maar de prijsvechter sloot alsnog de uitvalsbasis. Volgens Ryanair waren daarvoor genoeg "bedrijfseconomische redenen". Volgens de rechtbank was het echter waarschijnlijk een vergeldingsmaatregel voor eerdere stakingen.

De piloten verwijten Ryanair intimidatie en slecht werkgeverschap.