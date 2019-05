Een achttienjarige Eindhovenaar is opgepakt voor twee overvallen in Woensel waarvan hij wordt verdacht. Dinsdagochtend is de jongen aangehouden in zijn woning.

Hij wordt verdacht van een overval op 1 februari op de Plus-supermarkt aan de Woenselsestraat. Twee mannen hebben toen tevergeefs geprobeerd door de gesloten voordeur van de winkel te rammen. Het personeel is toen "hevig geschrokken", volgens de politie.



De 18-jarige jongen wordt ook verdacht van een gewapende overval in 2017 op de McDonald's in winkelcentrum WoensXL. Hij zit vast voor verder onderzoek en de politie sluit niet uit dat er binnenkort meer aanhoudingen worden gedaan.