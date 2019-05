De gemeente Eindhoven heeft moeite met het optreden tegen illegale taxi’s. Dat laat het college van B&W weten.

In 2018 en 2019 is 50.000 euro beschikbaar gesteld om extra buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in te huren om bijvoorbeeld op te treden als niet-vergunninghouders op standplaatsen taxidiensten aanbieden. "Maar de ingezette boa's kunnen uiteraard niet overal tegelijk aanwezig zijn", zegt het B&W.



Met name bij evenementen als carnaval komen er veel taxi's die niet uit de regio komen en dus geen TTO-aansluiting hebben. Maar er is ook concurrentie van diensten als Uber. Hoewel deze taxi's zich niet mogen plaatsen op de standplaatsen, mogen ze daar wel wachten als ze besteld zijn en een klant ophalen. Als deze taxi's zich ophouden bij de standplaatsen, melden deze chauffeurs aan de boa's dat ze besteld zijn.



Het is volgens de gemeente lastig op te treden tegen dit soort praktijken, omdat het moeilijk te controleren is. Boa's hebben geen bevoegdheden om op te treden tegen illegale taxichauffeurs. Inspectie van Leefomgeving & Transport en de politie hebben die bevoegdheden wel.

Boa's geen bevoegdheid optreden gebied Eindhoven Airport

De boa's hebben op dit moment geen bevoegdheid om op te treden in het gebied van Eindhoven Airport. Daar zijn echter regelmatig ronselaars actief.

Momenteel mag alleen de Koninklijke Marechaussee toezicht houden op verrichten en aanbieden van taxivervoer op de luchthaven. Maar omdat de Koninklijke Marechaussee zich vooral richt op haar kerntaken, kan zij niet het ronselen aanpakken.

De gemeente gaat binnenkort de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Eindhoven aanpassen, zodat het mogelijk wordt voor boa's om op te treden op Eindhoven Airport in en om het terminalgebouw.