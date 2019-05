Een 59-jarige man is zondagmiddag overleden bij een ongeval aan de Levylaan in Eindhoven. De man was rond 16.45 uur bezig met het schoonmaken van zijn dakkapel toen hij door de verschuiving van een balk zes meter naar beneden viel.

Het slachtoffer kwam terecht op zijn hoofd en liep ernstig letsel op.



Twee ambulances, de politie en de brandweer kwamen op het ongeluk af. Ook werd er een traumahelikopter opgeroepen. Ter plaatse werd geprobeerd de man te reanimeren, waarna hij onder begeleiding van een trauma-arts naar een ziekenhuis in Tilburg is gebracht.



Daar is de man diezelfde dag nog bezweken aan zijn verwondingen.



Het is onbekend waardoor de balk op het dak plotseling wegschoof.