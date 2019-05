De High Tech Campus heeft met hun documentaire 'Curious Tom' een prijs gewonnen tijdens het World Media Festival in Hamburg.

De documentaire is gemaakt in samenwerking met productiepartner House of Yellow.



De Eindhovenaren kregen de Silver Television & Corporate Media Award uitgereikt voor hun film over de elfjarige Tom. Het jongetje gaat op ontdekkingsreis naar de nieuwste technologieën en spreekt hiervoor met verschillende mensen uit de branche. Met als doel een beeld te krijgen van de wereld van morgen.



"We zijn zo ontzettend trots dat onze film nu ook internationaal erkenning krijgt", vertellen de makers. "We hopen hiermee Brainport regio Eindhoven meer op de kaart te zetten."



In totaal werden 789 inzendingen ingestuurd uit vierendertig landen. Door een internationale jury werd gekeken naar de kwaliteit van de montage, geluid, beelden en het verhaal. Andere winnaars waren onder meer Audi, Deutsche Welle en VTM.