Strijp-S in Eindhoven heeft de 'prestigieuze' Neprom-prijs gekregen, voor locatieontwikkeling. Wethouder Yasin Torunoglu van Ruimtelijke ontwikkeling nam de prijs donderdag in Den Bosch in ontvangst, samen met Volker Wessels, Trudo en Woonbedrijf.

De herontwikkeling van Strijp-S startte in 2002. Het voormalige Philipsterrein is inmiddels verworden tot een woon- werk- en verblijfsplek.

"Van aanvang is hier met veel gedrevenheid ingezet op een multifunctionele en gemengde stad, waarbij met veel respect én inventiviteit is omgegaan met de bestaande gebouwde en de sociale structuur. Met grote evenementen als het lichtfestival GLOW en de Dutch Design Week is de locatie voortvarend op de kaart gezet, wat tevens een uitstraling heeft op de stad en regio als geheel", zo schrijft de jury in haar rapport.

In 2013 was Strijp-S ook al eens genomineerd voor de Neprom-prijs. Toen kreeg het gebied de aanmoedigingsprijs.