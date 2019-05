De Raad van Commissarissen van Eindhoven Airport N.V. heeft een nieuwe algemeen directeur/CEO voorgedragen als nieuwe algemeen directeur/CEO van het vliegveld. Roel Hellemans uit Breda neemt per 1 juli de positie van Joost Meijs over.

Na instemming van alle aandeelhouders gebruikt vertrekkend directeur Joost Meijs de maand juni om zijn werkzaamheden over te dragen en Hellemons te introduceren aan de organisatie, partners en andere bij de luchthaven betrokken partijen. Hellemons neemt vervolgens per 1 juli de positie van Meijs over.

Hellemons is sinds 1998 in dienst van Royal Schiphol Group. Voordat hij vorig jaar Director Schiphol International werd, bekleedde hij diverse managementfuncties voor Schiphol in Nederland en Australië.

De voordracht van Hellemons ligt ter instemming bij de aandeelhouders van Eindhoven Airport N.V; De provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Royal Schiphol Group