Philips schrapt 230 banen op de High Tech Campus in Eindhoven, bevestigt een woordvoerder. De banen worden verplaatst naar het Poolse Lódz, waar het bedrijf ook een vestiging heeft.

"Het gaat hier om locatie-onafhankelijke arbeidsplaatsen. Het maakt niet uit of ze in Eindhoven, in Drachten of in Lódz worden uitgeoefend. We hebben geconcludeerd dat de verplaatsing naar Polen efficiënter is", stelt de woordvoerder.

Woensdagochtend zijn de personeelsleden van het onderdeel Philips Health Systems ingelicht over het besluit. Uiterlijk in december 2020 zijn alle banen verplaatst.

Eindhovense medewerkers die hun baan door de maatregel verliezen, kunnen volgens de woordvoerder rekenen op hulp van Philips bij het vinden van een nieuwe baan. "Dat kan binnen Philips zijn, maar ook erbuiten."