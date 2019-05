Anti-islamorganisatie Pegida kan naar alle waarschijnlijkheid komen demonstreren in Eindhoven. Dat laat de gemeente weten.

Wel worden er voorwaarden gesteld aan de demonstratie. Er wordt momenteel een beschikking voorbereid op de aankondiging van de demonstratie. "Aan een beschikking kunnen volgens de wet voorschriften worden verbonden", zegt de gemeente in een reactie op de aangekondigde demonstratie.

Bij de demonstratie die Pegida op 6 mei had willen houden, waren het uiteindelijk die voorwaarden die de organisatie deden besluiten toch niet te komen. Met name de hekken die waren neergezet, was Pegida het niet eens.

Onder meer daarom wil de organisatie dit keer een mars houden, in plaats van een manifestatie. Over de Kruisstraat, van het CKE-gebouw naar de Al Fourqaan moskee. Wat dit keer de voorwaarden zijn waaronder gedemonstreerd mag worden, is nog niet bekend.