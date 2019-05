De brandweer is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor verschillende containers die aan de Strijpsestraat in Eindhoven in de brand stonden.

Rond 3.00 uur kreeg de brandweer een melding over de brand. De afvalcontainers stonden tussen verschillende winkels en woningen.

Er was veel rookontwikkeling bij de brand en die rook trok de winkels en de huizen in.

Bewoners zijn geëvacueerd en stonden even op straat. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.