Basisschool De Troubadour heeft een nieuw schoolgebouw. Vanaf maandag krijgen de leerlingen les in het nieuwe pand.

'De oude gebouwen waren op. Ze voldeden gewoon niet meer aan de onderwijseisen', vertelt schooldirecteur Peter van Meurs.

In de school waren geen algemene ruimtes, waardoor leerlingen niet in groepsverband konden werken. In het nieuwe gebouw is meer ruimte, zodat leerlingen beter in groepjes kunnen werken. Er zijn ook een aantal 'leerpleinen' te vinden, waar kinderen zelfstandig aan de slag kunnen.

Het gebouw is op een industriële manier ingericht met veel staal. Het meubilair is zwart met hout en verder zijn er in het hele gebouw alleen maar aardse kleuren gebruikt. De Troubadour bestond voorheen uit twee gebouwen, namelijk een hoofdgebouw en een apart gebouw voor de kleuters.

Beide gebouwen zijn vanaf begin juni weer van de gemeente. Het pand voor de kleuters wordt in de zomervakantie gesloopt, daar komt het nieuwe schoolplein. Het hoofdgebouw wordt verhuurd.

Het nieuwe gebouw is neergezet op de locatie van de oude gymzaal, die al een tijd niet gebruikt werd.