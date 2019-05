Een automobiliste is tijdens het rijden over de Fransebaan in Eindhoven dusdanig geschrokken van een spin op haar been dat ze van de weg raakte en tegen de gevel van schoonmaakbedrijf ICS botste.

De wagen reed door een hek en botste daarop tegen de gevel. Het pand is flink beschadigd. Ook sprongen er enkele ruiten.



De hulpdiensten waren ter plekke. De automobiliste is nagekeken in een ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis en kon ter plekke een verklaring afleggen bij de politie.

In het pand raakte niemand gewond.