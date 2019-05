Het Freedom Is festival gaat dit jaar niet door. Om organisatorische redenen moest het worden afgelast.

De straatvoetbaldag is dit jaar afgelast, wat volgens de organisatie een van de belangrijkste onderdelen van het festival was. Omdat het niet is gelukt om op korte termijn andere invulling te geven aan het evenement gaat het festival op het Ketelhuisplein niet door.



Freedom Is zou dit jaar voor de vierde keer worden georganiseerd. Het is bijzonder dat er in Eindhoven een bevrijdingsfestival op 5 mei werd georganiseerd, de stad viert haar bevrijding namelijk eigenlijk op 18 september.



Voor volgend jaar wil Dynamo wel weer een nieuwe editie van het Freedom Is festival organiseren.