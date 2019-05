Het antifascistische AFA Eindhoven organiseert op maandag 6 mei een tegendemonstratie tegen Pegida. Dat kondigt de organisatie aan op hun Facebookpagina.

Exacte tijd en plaats zijn nog onbekend, maar het zal in ieder geval de tweede helft van de middag worden, zegt de club. "Pegida is niet welkom in Eindhoven", schrijft de organisatie.

Pegida kondigde eerder al aan maandag een manifestatie te willen houden bij de Al Fourqaan moskee. Maandag is de start van de Ramadan. Volgens AFA is het "een nieuwe poging om moslims verdacht te maken en angst aan te jagen."



Het is niet duidelijk of de tegendemonstratie van AFA ook bij de gemeente is aangekondigd.