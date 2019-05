Het aantal Airnbn-overnachtingen in Eindhoven is vorig jaar met bijna 28 procent gestegen. In totaal werden er 46.000 overnachtingen geboekt via het platform.

Ook in de direct omliggende gemeenten van Eindhoven steeg het aantal boekingen via Airbnb. In totaal werden er 20.000 overnachtingen geboekt, een stijging van 34 procent.

Amsterdam is op dit moment de populairste Airbnb-stad in Nederland, aldus het onderzoek. Er werden bijna 1,98 miljoen overnachtingen in Amsterdam geboekt via de dienst.

In Eindhoven worden in totaal 561 woningen aangeboden via het platform.