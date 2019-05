Het Kruidvat aan het Cassandraplein in Eindhoven is woensdagavond overvallen. Volgens de politie zijn er twee jonge daders op de vlucht geslagen. Het zou gaan om daders van rond de vijftien jaar oud die dreigden met een mes. Er is niemand gewond geraakt.

Er is een burgernetbericht verstuurd met een signalement van de daders. Beide verdachten zijn ongeveer 1.85 meter lang en dragen een muts en een sjaal. Mogelijk droeg een van de twee een blauw regenpak. Een van de verdachten heeft vuilniszakken om zijn schoenen.

Ze zijn gevlucht in de richting van de parkeerplaats van Albert Heijn en zijn vanaf daar waarschijnlijk met de fiets verder gegaan. Het is niet duidelijk in welke richting.

De verdachten namen geld uit de kassa mee. De politie vraagt mensen die de verdachten zien of andere tips hebben om 112 te bellen.