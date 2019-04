Het Parktheater komt zaterdag met het nieuwe theaterprogramma voor seizoen 2019/2020. Het programma telt meer dan 450 voorstellingen in de genres toneel, opera, dans, musical, show, muziek, muziektheater, jeugd en jongeren en cabaret. Er wordt onder meer samengewerkt met het Natlab en de brouwerij Hertog Jan.

Op 21 augustus 2019 gaat het nieuwe seizoen van start met een nieuwe locatievoorstelling van Afslag Eindhoven: Stallerhof. Die voorstelling is te zien in een stal van de Genneper Hoeve.



Veel verschillende toneelgroepen zoals Het Nationale Theater, Internationaal Theater Amsterdam, Het Zuidelijk Toneel, Theater Rotterdam en NTGent treden op in Eindhoven. Ook bekende dansgroepen als het Nederlands Dans Theater, Het Nationale Ballet en Scapino Ballet Rotterdam komen naar het Parktheater. Voor cabaretfans is een aantal topcabaretiers geboekt onder wie Theo Maassen, Youp van 't Hek, en Brigitte Kaandorp.



In samenwerking met Studio040 en Vitalis WoonZorg Groep worden ook in seizoen 2019/2020 voorstellingen gefilmd in het Parktheater en live vertoond in zorginstellingen van Vitalis Woonzorg Groep.