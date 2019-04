Een auto aan de Theodoor van Thuldenstraat in Eindhoven is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand. De politie is op zoek naar getuigen.

De brand ontstond rond 3.50 uur. Het geparkeerde voertuig naast de brandende auto liep ook schade op, laat de politie weten.

Hoe de brand ontstaan is, is nog onduidelijk.

De politie komt graag in contact met mensen die in de nacht van maandag op dinsdag getuige zijn geweest van de brand of iets verdachts gezien hebben in de omgeving van de Theodoor van Thuldenstraat.