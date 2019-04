De anti-islamorganisatie Pegida mag op 6 mei komen demonstreren in Eindhoven. Dat laat het college van B en W weten.

De club had aangekondigd op 6 mei te willen komen demonstreren in Eindhoven, bij de Al Fourqaan moskee. Dat is de start van de ramadan. Die aankondiging leidt tot onrust, stelde DENK vervolgens in raadsvragen.

De partij wilde dat het stadsbestuur de demonstratie zou verbieden. Maar dat gaat niet, stelt de burgemeester. Pegida heeft de manifestatie inderdaad aangekondigd bij de gemeente.

Het recht op demonstratie is een groot goed en het is niet aan de overheid om een demonstratie op inhoud te beoordelen, zegt het stadsbestuur in een reactie. Wel wil ze met alle betrokkenen in gesprek blijven om gevoelens van onveiligheid weg te nemen.