Het Maxima Medisch Centrum(MMC) in Eindhoven wil voortaan binnen 24 uur de diagnose van borstkanker kunnen stellen. Het ziekenhuis start een versneld traject, waardoor patiënten minder lang in onzekerheid verkeren.

Alle onderzoeken worden dan op een dag gedaan en vervolgens wordt de uitslag ook direct besproken met de patiënt.

Als er een biopsie moet worden gedaan, wordt dat met spoed behandeld zodat ook binnen een dag bekend is of het goed- of kwaadaardig weefsel betreft.

De onderzoeken worden gedaan in de mammapoli van het MMC, dat is onderdeel van het Borstcentrum. Dat is helemaal gespecialiseerd in de behandeling van mensen met borstkanker of het vermoeden daarop.