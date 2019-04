De politie in Eindhoven heeft in de nacht van zaterdag op zondag twee personen aangehouden die probeerden een motor te stelen.

Rond 5.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van twee personen die probeerden het kettingslot van een motor open te slijpen. Bij aankomst was het tweetal weggereden in een groene auto.

De aanwezige agenten zagen de auto later wegrijden over de Verbernestraat in Eindhoven, waarop de personen staande konden worden gehouden. Zij waren beide onder invloed van alcohol.

De bestuurder van de auto blies 800 ug/l, dit is bijna vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol. Ook was de automobilist niet in het bezit van een rijbewijs.

In de groene auto werden een slijptol, handschoenen en een honkbalknuppel aangetroffen. Tegen de twee personen wordt proces-verbaal opgemaakt.