Koningsdag in Eindhoven is niet zomaar wat: er zijn tal van gratis festivals in de stad, heel veel podia en diverse vrijmarkten. De binnenstad is daarom afgesloten voor al het verkeer. Dit is wat je moet weten over het feest.

Vrijmarkten

De grootste markt in Eindhoven vindt plaats in het Stadswandelpark. Daar zijn zo’n honderd kramen opgesteld. De markt begint om 10.00 uur.

De vrijmarkt in de wijk Het Witte Dorp begint ook om 10.00 uur. Om 11.00 uur starten de vrijmarkten op de Kruisstraat en het Gerardusplein. Vroege vogels kunnen vanaf 6.00 uur terecht bij Winkelcentrum Woensel of vanaf 9.00 uur op het Wilhelminaplein.

Vervoer en bereikbaarheid

De binnenstad wordt afgesloten tijdens Koningsdag. Hoe is de stad te bereiken?

Auto

Sommige parkeergarages zijn deels open, maar de meeste garages zijn afgesloten. Kijk hier voor het precieze overzicht.

Er wordt getipt om te parkeren op het P+R terrein Meerhoven en vanaf daar verder te reizen met het openbaar vervoer.

Fiets

Fietsen mogen niet in de binnenstad van Eindhoven komen. Daarom moeten alle fietsers gebruik maken van fietsenstallingen. Daar zijn vier opties voor: bij het station, 18 Septemberplein, winkelcentrum Heuvel en winkelcentrum Woensel XL.

Openbaar vervoer

De activiteiten en feesten in de stad zijn goed te bereiken voor wie met de trein komt; ze zijn veelal op loopafstand van het station. Aankomende reizigers worden via de Bus-zijde naar het centrum geleid, vertrekkende reizigers via de Centrumzijde naar het station.

De treinen rijden volgens de Oranjedienstregeling. De NS zet langere en extra treinen in.

Activiteiten en feesten

De stad Eindhoven heeft er voor gekozen om het programma onder te verdelen in de thema's Dance, Music en Family.

De dancefeesten zijn te vinden op het binnenplein op de Kleine Berg, op het Lichtplein en bij het gratis festival Royal Dutch op het Stadhuisplein.

Royal Dutch vindt plaats van 12.00 tot 18.00 uur. Je hoort er urban-, house- en EDM-beats van onder meer Puinhoop Kollektiv en Billy The Kit. Het festival hanteert een minimumleeftijd van achttien jaar en voor de toegang van het terrein geldt 'vol is vol'.

De meeste evenementen zijn in het thema Music. Op de Markt staat een podium met een line-up met grote namen. Om 19.00 uur treedt Maan op en om 20.00 uur de Snollebollekes. Op het Wilhelminaplein treden van 14.00 uur tot 20.00 artiesten op in diverse genres: latin, rock- and roll en disco.

Op het Fensterrein aan de Keizersgracht wordt het gratis festival Happy Kingsday georganiseerd, waar allemaal coverbands het podium betreden, zoals een Queen en Elvis-coverband. Ook op het Stationsplein en op het Lichttorenplein worden gratis festivals georganiseerd.

Families kunnen terecht in en rondom restaurant Het Ketelhuis. Er zijn springkussens, poffertjes en een speciaal gedeelte voor kinderen. Ook kan er gedanst worden en is er speciaalbier. In het Stadwandelpark, waar ook de grote vrijmarkt is, vindt ook een ‘familiefeest’ plaats. Kinderen kunnen er Oudhollandse spellen spelen of bijvoorbeeld geschminkt worden.