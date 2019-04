De politie is op zoek naar getuigen van een aanranding van een veertienjarig meisje dat vorig jaar in augustus in de binnenstad van Eindhoven plaatsvond. Hierna probeerde de verdachte het nog een keer bij een andere jonge vrouw.

Dat maakte de politie dinsdagavond bekend in Opsporing Verzocht. Eerder was al bekend dat de verdachte een veertienjarig meisje had aangerand.

In de fietsenstalling van de Piazza sprak hij haar op 1 augustus in het Engels aan. Hij vroeg hoe oud ze was en was zich dus goed bewust van het feit dat ze minderjarig was.

Vervolgens pakte hij haar bij de handen en heupen en zoende haar tegen haar wil in. Het meisje trok zich los en sloeg op de vlucht. Ze heeft aangifte gedaan. Tien minuten later sloeg de man opnieuw toe in de binnenstad. Ook dit slachtoffer wist te ontkomen.

Zijn actie werd gefilmd door beveiligingscamera's. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer incidenten zijn. De verdachte is nog niet gepakt.

De politie roept getuigen op zich te melden.