Er is dinsdagavond een kroegentocht met colleges over de geschiedenis van Eindhoven. Tijdens het evenement geven historici colleges over de Eindhovense geschiedenis.

Om 19.00 uur wordt er gestart bij Café Wilhelmina. Stadsarcheoloog Nico Arts geeft daar een kort college over de begintijd van de stad.

Het vervolg vindt plaats bij Café Sands op het Stratumseind waar cultuurhistoricus Jos Hüsken een college geeft over de geschiedenis van de langste stapstraat van Nederland.

De kroegentocht sluit af in Café Altstadt met een college over de rol van het Van Abbemuseum in de Tweede Wereldoorlog. Kunsthistorica Evelien Scheltinga geeft die les.

De kroegentocht wordt georganiseerd in navolging op eenzelfde evenement in Den Bosch. De Erfgoedbènde, jongerentak van Erfgoed Brabant, zit achter het initiatief en vond die tocht een succes.