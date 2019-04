Er staan bijzondere kunstwerken in het Van Abbemuseum. De kunstwerken zijn namelijk gemaakt door 416 leerlingen van het vmbo, havo, vwo en van het speciaal onderwijs van 11 verschillende middelbare scholen.

De kunst is onderdeel van het Radically Mine project van het Van Abbemuseum. De selectie van de beste kunstwerken is gemaakt door het museum.

Marleen Hartjes, projectleider vanuit het museum, begon tien jaar geleden met dit project. Er was volgens haar een hoop artistiek talent onder jongeren, en daar wilde ze iets mee doen. "Het talent is soms zelfs even goed als van de kunstenaars die hier in het museum te zien zijn", vertelt Hartjes.

Voor sommige kinderen is het nog onwerkelijk dat hun kunstwerk nu in een echt museum staat. "Ik had echt niet verwacht dat er ooit een kunstwerk van mij in een museum zou komen te staan, en zeker niet zo snel", laat een leerling weten.

Donderdag 18 april was de tiende editie van het Radically Mine project. De kunstwerken zijn tot en met zondag 16 juni in het Van Abbemuseum te zien.