Bij een controle van politie en gemeente in een aantal wijken in Eindhoven is onder andere illegale bewoning, mogelijke fraude en overtredingen als het gaat om brandveiligheid en bouwkundige geconstateerd.

De controles waren in tien woningen in Woensel-West, Nieuwe Erven, Bennekel en Blaarthem.

Bij illegale bewoning is er sprake van kamerverhuur of woningsplitsing zonder vergunning. Hierbij waren in totaal zeventien mensen betrokken. Daarnaast is er een onderzoek gestart naar uitkeringsfraude.

Verder was een woning ernstig vervuild. De controle was na klachten van omwonenden en eigen onderzoek door de gemeente. De gemeente werkte hierbij samen met politie, maar ook justitie en de Belastingdienst.